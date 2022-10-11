جمال شعبان: زواج الأقارب قد يعرض الأطفال للسكتة القلبية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القلب المتضخم معرض للسكتات، موضحا أن هذه الحالة مختلفة عن الأطفال المصابين باختلال كهربي وراثي، حيث يمثلون 30% من حالات السكتة القلبية والموت المفاجئ عند الأطفال.

وأكد «شعبان»، أن زواج الأقارب قد يؤدي إلى حدوث خلل جيني، أو طفرة جينية تجعل الطفل يولد بمشكلة في كهرباء القلب.

الطفل الذي يتعرض لإغماء أو هبوط يجب أن يخضع لرسم قلب

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «CBC»، أنه لا يجب التعامل مع الدوخة او الإغماء أو الهبوط من منطلق أن الأطفال لم يحصلوا على وجبة الإفطار، أو مجرد إرهاق عادي، وإنما يجب أن يخضع الطفل لرسم قلب، لأن هذه الأعراض قد تكون مقدمة لأمراض خطيرة.

اختلال كهرباء القلب قد يتبعه سكتة قلبية

وأوضح «شعبان»، أن اختلال كهرباء القلب قد يتبعه سكتة قلبية، «يجب أن نهتم بقلوب أطفالنا، ومن ينخرط في نشاط رياضي في حصة الألعاب ويشكو من تعب يجب أن يخضع لرسم قلب، وإهمال هذه الحالات البسيطة قد يؤدي إلى نتائج مدمرة».

وأكد أن هناك فئة أخرى يجب أن يتم التعامل معها بحرص، وهي الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي، مثل وفاة العم وهو في سن صغيرة، أو وفاة الوالد بالموت المفاجئ.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إلى أنه إذا كان الطفل لديه أعراض خفيفة يجب ان يخضع للفحوص، كما أن الأم الحامل يجب ألا تحصل على أدوية إلا تحت إشراف طبي، ولا تخضع لأشعة إلا تحت إشراف الطبيب حتى لا يصاب الطفل بعيب خلقي.