6 عوامل تزيد مخاطر مسببات الإعاقة عند الأطفال.. أبرزها زواج الأقارب

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددًا من العوامل التي تزيد مخاطر مسببات الإعاقة عند الأطفال، لافتة إلى أن حوالي 15% من سكان الكوكب يعانون بشكل أو بآخر من أشكال الإعاقة، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

مسببات الإعاقة عند الأطفال

وأضافت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن 10.67% من سكان مصر من أصحاب الهمم منهم 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، موضحة أن مسببات الإعاقة عند الأطفال تتمثل فيما يلي:

- أحد أفراد الأسرة لديه إعاقة.

- لون الطفل متغير سواء أصفر أو أزرق.

- مولود قبل ميعاده بأربع أسابيع.

- وزنه أقل من 2 كيلوجرام.

- ولادته كانت متعثرة.

- وجود صلة قرابة بين الأب والأم «زواج الأقارب».

إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جرى إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم، وجارٍ تطوير قاعدة بيانات متكاملة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الهمم.

ولفتت «التضامن» إلى أنه يتم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون فرد من ذوي الهمم بتكلفة سنوية تبلغ 5٫2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها مثل «تربية فنية، اقتصاد منزلي، تكنولوجيا التعليم» دعماً للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع، لمساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي والمشاركة بشكل مناسب.