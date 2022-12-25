10 أعراض لمرض السكر تحتاج للتوجه للطبيب فورا عند ظهورها

كشفت الدكتورة تيسير متولي مصطفى، رئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة السويس أن مرض السكر له أعراض ويجب عند ظهورها على أي شخص التوجه فوراً للطبيب للوقوف على تفاصيل الحالة المرضية عند ظهور هذه العلامات.

زيادة الإحساس بالعطش فى مقدمة المؤشرات للإصابة بالسكر

وأوضحت أن زيادة الإحساس بالعطش وزيادة الرغبة في التبول والاستيقاظ من النوم ليلاً عدة مرات لدخول الحمام من المؤشرات الأولية لمرض السكر التي يجب على الإنسان الحذر عند الشعور بها ويذهب مباشرة للطبيب للإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة

وأضافت أن الإرهاق وزغللة بالعينين وفقدان الوزن غير المتوقع والعدوى البكتيرية المتكررة والتهابات مهبلية فطريات مع الهرش الشديد في السيدات والشعور تنميل وألم بالقدمين كلها أعرض تشير إلى أن الشخص مصاب بالمرض وعليه التحرك نحو الطبيب.

التوعية بالفحص الدوري للاكتشاف المبكر للمرض

وأشارت إلى أنه من أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الصحة العامة للإنسان هي التوعية بالفحص الدوري والاكتشاف المبكر للأمراض للوقاية منها وسرعة علاجها في مراحل مبكرة قبل الوصول لمضاعفات خطيرة.

وأوضحت رئيس قسم طب الأسرة أن الفحص الدوري للاكتشاف المبكر لمرض السكر ينبغي أن يتم لكافة الشباب من سن 35 سنة بقياس نسبة السكر في الدم مرة كل 3 سنوات حتى في حال عدم وجود أي عوامل وراثية أو خطورة.

تحليل السكر في مرحلة ما قبل السكر

وأشارت الدكتورة تيسير متولي إلى أن الذين لديهم تاريخ مرضي سابق لأمراض القلب والأوعية الدموية وأحياناً يظهر غمقان في أماكن بالجلد مثل الرقبة أو تحت الإبط ولا يكون هذا اللون الداكن نتيجة عدم اهتمام المريض بنظافته الشخصية ولكن مؤشر لاحتمال ظهور السكر لديه وزيادة مقاومة الأنسولين لذا يجب عليه زيارة الطبيب.