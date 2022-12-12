جامعة الملك سلمان الدولية تطلق مبادرة لنشر الوعي بمخاطر مرض السكر

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تقدم برامج مميزة للطلاب في مجال الدراسة النظرية والعملية، والتي تعتمد على برامج تعليمية معتمدة دولية.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن إدارة الجامعة تسعى لتوفير تجربة جامعية غير تقليدية للطلاب، حيث تتم الدراسة بشكل عملي على أرض الواقع، لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل، والذي أصبح يعتمد علي الخبرات العلمية والعملية في وقت واحد.

التوعية بمخاطر مرض السكر

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة بفرع مدينة الطور تبدأ اليوم تنفيذ فعاليات مميزة لطلاب كليتي الطب والتمريض، لنشر الوعي بمخاطر مرض السكر وكيفية التعامل مع المرضى.

وتابع، بأن المبادرة تستمر لمدة يومين، وتبدأ اليوم الاثنين في مقر الجامعة بمبنى «H» وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمستشفى الزهراء بالطور، تنفيذا للبرتوكول الموقع بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية.

الاستماع لآراء الطلاب

وقال «حسين»، إن الجامعة تعمل على توفير تجربة جامعية غير تقليدية للطلاب، وتحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في مختلف المجالات، والإنصات لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وذكر أن الجامعة ستنظم خلال الشهر الجاري لجنة تنعقد مرة كل فصل دراسي بحضور نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، عمداء الكليات، ومديري البرامج للتواصل مع طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، مشيرا إلى طرح استقصاء طلابي لجميع المقررات الدراسية لتقييم المحتوى العلمي ومدى رضا الطلاب عن البيئة الأكاديمية وأسلوب عرض المادة العلمية.