إطلاق الفحص الطبي الشامل و تطعيمات لطلاب المدارس في القليوبية

أطلقت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس للسنوات الأولى من جميع المراحل التعليمية، إضافة إلى الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس على مستوى المحافظة بالريف والخضر وعددها 1081 مدرسة، للإجراء الفحص الشامل لـ 237755 طالبا.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و بتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ضمن أنشطة العام الدراسي الجديد 2023/2022

وثيقة معتمدة لصحة طلاب المدارس

قال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له إن إجراء الكشف الطبي بالمدارس بمثابة وثيقة معتمدة ومهمة للطلاب، فالهدف منه هو الكشف المبكر عن أي مشكلة صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال، ويتم إخضاعه لبعض الفحوصات التي أقرتها وزارة الصحة، إضافة إلى الندوات التثقيفية والتعليمية عن غسيل الأيدي والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية.

جدول تطعيمات طلاب مدارس القليوبية

أضاف الدكتور خالد الخطيب، أنه يجرى التطعيمات الخاصة بطلاب المدارس طبقاً للجدول المقرر من وزارة الصحة المصرية، وتطعيم الثنائي البكتيري ضد الدفتيريا والتيتانوس بمستهدف 158006 طالب وطالبة لطلاب الصف الثاني والرابع الإبتدائي.

وجرى تطعيم أولى حضانة الصف الأول الإبتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي ضد الالتهاب السحائي الحمى الشوكية بمستهدف 180251 طالب وطالبة.

أوضح الدكتور خالد الخطيب، أن الصحة حرصت هذا العام على بدء التطعيمات للطلاب مبكرا نظراً لأهميتها حتى يتم التغلب على العدوى الوارد حدوثها بين الطلاب بشكل أسرع عن السنوات الماضية.