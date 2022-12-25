مجلس النواب العراقي يثمن الدور المصري في دعم بلاده

ثمن البرلمان العراقي، موقف مصر حكومة وشعبا في دعم بلاده، وقال رئيس مجلس «النواب» محمد الحلبوسي، إن «البرلمان» يدعم تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

الحلبوسي: النواب العراقي يدعم تعزيز التعاون بين القاهرة وبغداد

وقال مكتب الحلبوسي الإعلامي في بيان، إن رئيس مجلس «النواب» العراقي، استقبل أمس السبت، وفدا إعلاميا مصريا، وأكد المسؤول العراقي، أن برلمان بلاده يدعم تعزيز التعاون بين «القاهرة» و«بغداد» بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وترأس الوفد الإعلامي المصري كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بحضور رئيس «اتحاد الصحفيين العرب» نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع»

وناقش الجانبان، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، فيما أشار رئيس مجلس «النواب» العراقي إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز التعاون وتمتين العلاقات بين «القاهرة» و«بغداد».

بدوره، أكد الوفد المصري، دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وقال كرم جبر، إن الوفد سيكون رسول السلام والمحبة بين البلدين، ومن أجل وحدة الصف العربي.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الأخير استقبل وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، برئاسة كرم جبر، موضحا في بيان، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، حمل تحيّات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المسؤول العراقي، كما هنأه بمناسبة تشكيل الحكومة.

السوداني يدعو الوفد الإعلامي المصري إلى زيارة «البصرة»

ورحب السوداني، بالوفد الإعلامي المصري، ودعاهم إلى زيارة «البصرة» للإطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة«خليجي 25» التي ستنطلق في 6 يناير المقبل وأكد المسؤول العراقي، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي.