أقوى من المسكنات.. طعام يجب تناوله أسبوعيا لمنع التهاب المفاصل

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بجامعة كفر الشيخ، عن أن الكثير من الأشخاص يعانون من التهاب المفاصل وكذلك العظام، وهو الأمر الذي يرجع لتقدمهم في السن، ما يجعلهم أمام مشكلة حقيقية تؤرقهم، خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس، أو أثناء ممارستهم للرياضة اليومية، وهو الأمر الذي ننصح بتناول بعض الأطعمة والتي تحد من التهاب المفاصل لدى الإنسان وتقلل من حدتها وسوف نتناولها بالتفصيل.

أطعمة تحد من التهاب المفاصل

وأوضحت لطفي، في تصريح لـ«الوطن»، أن تناول أطعمة بعينها خاصة مع حلول فصل الشتاء، والتي تساعد على تغذية عظامك وتقلل من تفاقم تورمها وتحد من التهاب المفاصل وتأتي تلك الأطعمة كالتالي:

وأشارت إلى أن الأسماك الدهنية، وهي عبارة عن أسماك مثل الماكريل، والسلمون، والتي تحتوي علي أحماض أوميجا الدهنية، وكذلك تحتوي على «فيتامين د»، وهذا يمنحها عددا من الخصائص المضادة للالتهابات والتي تساعد في تخفيف آلام المفاصل لدى الإنسان ويفضل تناولها ثلاث مرات كل أسبوع.

الثوم يقلل من التهاب المفاصل

وأضافت أيضا أن تناول الثوم على ثلاث مرات أسبوعيا أو أكثر من ذلك يقلل من التهاب المفاصل لدى الإنسان، وذلك نتيجة ما يحتويه من مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف وحدة الألم وتحسين صحة المفاصل بشكل جيد.

وتؤكد أنه ينصح بشرب الزنجبيل والمداومة على تناوله، خاصة في فصل الشتاء، أو الصيف، سواء كان جافا أو طازجا والذي يعمل على الحد من التهاب المفاصل، علاوة على إضافة معلقة من عسل النحل له، والشاي، والمرق، وكذلك يضاف عليهم كوب من الماء الدافئ مع الزنجبيل، والتي ينتج عن تلك الخلطة الطبيعية مواد تعمل على الحد من التهاب المفاصل والآلام المصاحبة له لدى الإنسان.