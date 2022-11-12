«الدواء» تحذر من عبوات مقلدة لعقار يعالج التهاب المفاصل

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مقلدة من المستحضر «Voltaren 75mg/3ml»، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والمقلدة.

وأوضحت الهيئة، كيفية التفرقة بين العبوات المغشوشة والأصلية من هذا المستحضر، والذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل والعظام، على النحو الآتي:

كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة

- العبوات الأصلية تحتوي على علامة ملونة على زجاج الأمبول، عكس المقلدة.

- هناك اختلاف في شكل الوعاء البلاستيكي مقارنة بالعبوات المقلدة.

- الوجه الجانبي للعبوة الأصلية مدون عليها باللغة العربية عبارة «يحفظ في درجة حرارة اقل من 30 م»، ولكن في العبوات المقلدة تجد «يحفظ في درجة حرارة أقل من 30» أي بين قوسين.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن بدء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية، وإزالة النشرة الورقية من العبوة بداية عام 2023 وبشكل تدريجي.

إطلاق النشرة الإلكترونية الصديقة للبيئة

وسوف يتم البدء ببعض المستحضرات المستخدمة في المستشفيات، إذ تقدم النشرة الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، وهي «إمكانية وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات المعتمدة، طريقة عرض أفضل للقراءة، القدرة على البحث في محتوى النشرة للحصول على المعلومات بسهولة، وبخاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، مشاركة المعلومات الدوائية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى، توفير الموارد المستخدمة في الطباعة».

تعد النشرة الإلكترونية صديقة للبيئة، ويتيح التوسع في استخدامها الحد من استهلاك الموارد الطبيعية كالورق، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الأوراق التي تستخدم في إعداد المطبوعات الورقية هي ناتج قطع ملايين الأشجار سنويًا؛ ما يعمل على تجريف التربة، وتقليل المساحات الخضراء، وتفاقم الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أنه جرى إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية في فبراير الماضي، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات؛ لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين؛ وهو ما يتيح سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات.