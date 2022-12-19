أسعار الأسماك بالمحافظات اليوم.. البوري بـ41 والدنيس بـ56 جنيها

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أنّ أسعار الأسماك في المحافظات، اليوم، شهدت استقرارًا في جميع الأصناف سواء البحرية أو النيلية علي حد سواء، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية داخل البورصة.

سجل سعر كيلو البلطي 27 جنيهًا و35 جنيهًا للبلطي كبير الحجم، بينما سجل سعر البوري «الطوبار» 41 جنيهًا و60 جنيهًا للحجم الكبير، خلال حركة البيع والشراء اليوم.

أسعار الأسماك بالمحافظات اليوم

وأوضح «الشامي» في حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك جاءت كما يلي:

- الكابوريا 43 جنيهًا للكيلو.

- البياض 56 جنيهًا للكيلو.

- البوري بين 41 و65 جنيهًا للكيلو.

- البليمي 42 جنيهًا للكيلو.

- المبروك 23 جنيهًا للكيلو.

- القراميط البيضاء 20 جنيهًا للكيلو.

- القراميط ذات اللون الداكن 18 جنيهًا للكيلو.

- كيلو الجمبري الأحمر صغير الحجم بـ87 جنيهًا.

- كيلو الجمبري الأحمر «الجامبو» 265 جنيهًا.

- كيلو اللوت 90 جنيهًا.

- كيلو أسماك القاروص 155 جنيهًا.

- موسى 95 جنيهًا للكيلو.

- كيلو الدنيس 56 جنيهًا.

- كيلو الحبار 155جنيهًا.

- كيلو أسماك السردين 44 جنيهًا.

- كيلو الثعابين السمكية بين 135 و150 جنيهًا.

- كيلو الوقار 148جنيهًا.

- كيلو السمك البربوني 61 جنيهًا.