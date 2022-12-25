9 معلومات عن عادل خيري بذكرى ميلاده.. خليفة «الضاحك الباكي» مات في ريعان شبابه

حياة فنية قصيرة لم تتجاوز السنوات العشر عاشها الفنان عادل خيري، الذي توفى في ريعان شبابه بسبب أزمة صحية ألمّت به، إذ كان ملكًا متوجًا على خشبة المسرح، لدرجة دفعت البعض لوصفه بـ«خليفة الضاحك الباكي نجيب الريحاني»، خاصة مع اتجاهه لإعادة تقديم مسرحيات الريحاني من جديد في فترة الستينيات من القرن الماضي.

الذكرى 91 لميلاد عادل خيري

وفي ذكرى ميلاد عادل خيري الـ91، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه من خلال السطور التالية:

- من مواليد 25 ديسمبر عام 1931.

- نجل الكاتب بديع خيري الصديق الوفي للفنان نجيب الريحاني وشريك نجاحه.

- رغم دراسته للحقوق، دخل مجال الفن ومع نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وبداية الستينيات، أعاد تقديم عدد من مسرحيات الريحاني ، وحققت نجاحًا كبيرًا وجعلته من أبرز نجومها في هذا التوقيت.

- من المسرحيات التي قدمها «30 يوم في السجن»، و«لو كنت حليوة»، و«حسن ومرقص وكوهين»، و«الشايب لما يدلع»، و«إلا خمسة».

- من أبرز الإفيهات التي قدمها عادل خيري ومازالت عالقة مع الجمهور، جاءت على لسانه في مسرحية «إلا خمسة»، عندما سألته ماري منيب أكثر من مرة «إنتي جاية اشتغلي إيه؟»، لتأتي إجابته مكررة بجملة واحدة ولكن بطرق كوميدية مختلفة «سواق، سواااق».

- نصيبه من شاشة السينما فيلمان فقط عام 1960 هما «لقمة العيش» و«البنات والصيف».

- تزوج من بطلة السباحة وقتها إيناس حقي، وأنجبا ثلاث فتيات هن «عزة»، و«عطية»، و«عبلة».

مرض ينهي حياته سريعًا

- أصيب عادل خيري بمرض السكر وراثة عن أبيه بديع خيري الذي سبق وفقد أصابع يده بسبب هذا المرض، كما فقدت والدته بصرها في فترة من حياتها بسبب السكر أيضًا، خصوصًا وأن صلة قرابة كانت تجمعها وزوجها.

- عانى عادل خيري، مع المرض أسوة بوالديه، وكان يصارع مرض الكبد، حتى توفى في ريعان شبابه قبل أن يكمل عامه الـ 32 يوم 12 مارس 1963.