خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا استعدت لعقوبات الغرب منذ 8 سنوات

قال الباحث الاقتصادي محمود الأفندي، إنّ تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي لم يُظهِر ما كان يأمله الغرب، والذي كان يراهن عليها كـ«كارت ضغط» على الروس من أجل إيقاف الصراع العسكري مع أوكرانيا، إلا أنّه خلال العشرة أشهر الماضية، لم تجلب العقوبات جديدًا على مستوى الصراع الأوروبي الروسي.

روسيا والعقوبات الغربية

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا حضّرت نفسها للعقوبات الغربية على مدى 8 سنوات، من خلال الانضمام لبعض المجموعات والمنظمات الاقتصادية المعنية بالنفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي كان بمثابة وسائل وقائية للتعامل مع هذه العقوبات.

وتابع أنّ روسيا أقدمت على عدّة خطوات خلال الفترة من 2014 وحتى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، شملت زيادة المخزون المالي وسحب بعض أجزائه من البنوك الدولية، ما أسهم في تحمل الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية.

وأشار إلى أنّ الشركات الغربية التي خرجت من السوق الروسية، دخلت في الأساس منذ تسعينيات القرن الماضي، للتأثير على السياسة الروسية، مؤكدًا أنّ هذه الشركات أحدثت فراغًا في السوق الروسية، إلا أنّ موسكو استطاعت تعويض غيابها باستثمارات جديدة في وقت قصير.