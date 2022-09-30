الرئيس الروسي يقلل من شأن العقوبات الغربية: معظم الدول تفضل التعامل معنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات الاقتصادية التي وقعها الغرب على بلاده لم تؤد إلى شيء إيجابي، «لأن معظم الدول تفضل الطريق السليم للتعامل مع روسيا، وهذه الدول لا تنفذ أوامر الغرب».

الغرب اعتاد على «النهب والضغط»

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «الغرب لم يتوقع هذه التصرفات من جانب بعض الدول، لأنها تعودت إلى استخدام أساليب النهب والضغط، وهي الآن تعيد الماضي، ولا تريد التغيرات لأنها تعتبر نفسها دولا استثنائية».

الكذب لن يلبي حاجات الدول الأوروبية من المواد الغذائية

وتابع، بأن «دول الغرب يستخدم الوسائل الإعلامية لصالحها، حيث تكذب في الكثير من الأحيان، هم يستخدمون الوسائل المالية، ولكن لا يمكن تلبية حاجات الدول الأوروبية بهذه الوسائل، فلا بد من المواد الغذائية الحقيقية».