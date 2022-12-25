خبير اقتصادي: موازنة 2023/24 تستهدف توسيع الحماية الاجتماعية

وصف الخبير الاقتصادي بلال شعيب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024 ، بأنه الاصعب على الإطلاق، فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر.

التعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية

وأضاف شعيب، لـ«الوطن»، أنّ مشروع الموازنة الجديد الذي أعلنت ملامحه وزارة المالية، يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الموازنة سيكون عليها دور كبير في معالجة ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، التي تسببت فيها جائحة كورونا فى السنوات الماضية إضافة إلى المشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية.

استكمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، تستهدف استكمال مسيرة تطوير وبناء الجهمورية الجديدة، مؤكدا على انه سيتم العمل على الاستغلال الجديد لكافة موارد الدولة المصرية، واستكمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعتبر من أهم وأكبر المشروعات التي قامت بها مصر في تاريخها، إذ يهدف مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحسين حياة ملايين المصرين في كل شبر على أرض مصر.

زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم

واشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد لم يغفل أهم قطاعين في مصر وهو قطاع الصحة وقطاع التعليم ، موضحا أنّ هناك زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية، وتوفير حياة افضل لكافة المواطنين.

وأعلنت وزارة المالية أمس ملامح مشروع الموازنة الجديدة حيث تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط.