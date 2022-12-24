محافظ القاهرة: تثقيف سيدات الأسمرات بالأمور المالية في حياتهن اليومية

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بحي الأسمرات الذي يستهدف تطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الأسمرات.

فعاليات البرنامج التدريبي للتثقيف المالي

حيث أطلق المجلس فعاليات البرنامج التدريبى للتثقيف المالي لتمكين سيدات حى الأسمرات اقتصاديا، عبر 3 تدريبات ومدة التدريب 5 أيام، تستهدف 75 سيدة بالحى، خلال الفترة من 11 حتى 29 ديسمبر الجاري، في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية لتمكين المرأة باعتبارها مفتاح الحياة وأحد دعائم بناء الجمهورية الجديدة.

تثقيف سيدات الأسمرات

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى توعية وتثقيف سيدات حى الأسمرات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، التي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن محافظة القاهرة تشهد نشاطا ملحوظا ومميزا فيما يتعلق بملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لا سيما في المدن البديلة للعشوائيات مما يحقق المبدأ الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء إنسان ومجتمع جديد، وليس فقط بناء مدن جديدة بديلة للعشوائيات.

مناهضة العنف ضد المرأة

وثمن محافظ القاهرة جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وما يوليه من اهتمام بنشر الوعي لدى السيدات بالأسمرات وكل مكان وترسيخ مباديء مناهضة العنف ضد المرأة ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي بين الفتيات بالمدارس والجامعات وتعميق الوعي لديهن بأهمية دور الفتاة والمرأة في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.