الأمم المتحدة: حظر طالبان عمل النساء في المنظمات الأهلية والدولية يثير القلق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عميق قلقه إزاء قرار حركة طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تقويض عمل العديد من المنظمات العاملة في أفغانستان لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة النساء والفتيات.

مساعدة الأمم المتحدة لأكثر من 28 مليون أفغاني

وأشار «جوتيريش»، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية - يساعدون أكثر من 28 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ونبّه إلى أن التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية يتطلب وصولا كاملا وآمنا ودون عوائق لجميع عمال الإغاثة، بمن فيهم النساء .

تحذير الأمم المتحدة من قرار طالبان

وحذر الأمين العام من أن الحظر المفروض على عمل النساء مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان، سيؤدي إلى مزيد من المشقة التي لا توصف لشعب أفغانستان، مجدداً التأكيد على حقوق جميع النساء في المشاركة في القوة العاملة وبالتالي الإسهام في المصلحة العامة.

قرار طالبان الأخير يمنع تعليم الفتيات في الجامعات

يأتي هذا القرار بعد أيام قلائل من قرار مماثل أصدرته طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالدراسة الجامعية في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، وفي أعقاب القرار، جدد الأمين العام التأكيد على أن «الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد» وحث «سلطات الأمر الواقع على ضمان المساواة في الحصول على التعليم على جميع المستويات للنساء والفتيات».