«الخارجية»: إعادة اختيار مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة تأكيدا لدورها الريادي

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ اختيار مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام بناءً على تأييد المجموعة الأفريقية لمدة عامين، تأكيد لدور مصر في اللجنة منذ سنوات، حيث شاركت في اللجنة أكثر من مرة في السابق، وتولت رئاستها في 2021، وحققت إنجازات كبيرة.

دور مصر الريادي في جهود بناء السلام

وتابع أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عبر فضائية DMC، أنّ الإنجارات الكبيرة التي حدثت أثناء تولي مصر رئاسة لجنة «بناء السلام»، أكدت الدور الريادي لمصر في جهود بناء السلام في القارة الأفريقية بمجالات عديدة، حيث تركّز دورها على تعزيز اللجنة كاستشارية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوثيق العلاقة الترابطية بين اللجنة وعمل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

بناء السلام وجهود التنمية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنّ مسألة بناء السلام مرتبطة بجهود حفظ السلام وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك من الضروري التنسيق بين عمل لجنة «بناء السلام» وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أنّه كان لمصر دور في تعزيز روابط اللجنة مع شراكات خارج إطار منظمة الأمم المتحدة مثل المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز البحث والمجتمع المدني.