سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، حيث يهتم كثير من الموظفين والتجار والمواطنين والمستثمرين سواء من الأجانب أو العرب، بالبحث دائما والاطلاع على مختلف أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودي.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقا للمواقع الرسمية للبنوك وفق أخر تحديث كما يلي.

- شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- وفي بنك المشرق سجل الريال نحو 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- وصل سعر الريال في بنك مصر لنحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.52 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 6.38 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- سعر صرف الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

- بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم مصر، استقرت العملة السعودية عند 6.65 جنيه للشراء، والبيع 6.58 جنيه.

- وبلغ سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك MIDBANK نحو 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.