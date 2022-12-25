في ذكرى ميلاده.. آخر كلمات قالها «السادات» لابنته قبل وفاته

بطل الحرب والسلام وقائد نصر أكتوبر المجيد والحاصل على جائزة نوبل، كتب وسطر تاريخًا عريقًا من الكفاح والنضال المصري ضد إسرائيل، إنه الزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 25 من ديسمبر.

وفي لقاء سابق لابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، حكت رقية السادات عن الكلمات الأخيرة التي قالها الرئيس الراحل لأسرته قبل وفاته، وذلك قبل أيام قليلة من عرض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر والتي توفي فيه.

وقالت «رقية»: «بابا كلمني قبل العرض بكم يوم وقال لي تعالي بعد العرض الجيزة علشان نطلع سوا نقرأ الفاتحة لعمك عاطف، قال لي هنقرأ الفاتحة ونطلع سوا على الوادي، قلت له يا بابا دلوقتي داخل عيد وكل سنة وأنت طيب، فسيب الولاد قال لي يعني ولادك أغلى مني، فقلت مقلتش أغلى مني، وقولت له مش هينفع يا بابا».

«السادات» يطلب تسجيل العرض

بعدها طلب «السادات» من ابنته أن تسجل العرض العسكري بمناسبة ذكرى أكتوبر: «قال لي بصي خدي بالك، سجلي العرض، قلت له أسجل العرض يا بابا، قال لي أيوه، قلت له ليه، فرد وقال في مفاجآت، رديت وقولت سلاح زي اللي بشوفه معاك، قال لي لا سجليه وإنتي هتعرفي»، وأثناء العرض اغتيل الرئيس محمد أنور السادات، ليتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رئاسة مصر.

ويعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم منذ 1970 حتى 1981.