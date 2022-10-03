القوات المسلحة تحتفي بالقادة العسكريين في ذكرى حرب أكتوبر: صناع النصر

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع يوتيوب اليوم، 3 أفلام قصيرة حول 3 من أبرز القادة العسكريين خلال حرب أكتوبر المجيدة، وهم: المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، والمشير فخري محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أول فؤاد ذكري، قائد القوات البحرية وقت الحرب.

المشير محمد عبدالغني الجمسي.. صاحب اللمسات المؤثرة على خطة الحرب

وذكر الفيلم المتعلق بالمشير محمد عبدالغني الجمسي، أنه شارك في إعادة بناء القوات، واستعادة كفاءتها وبناء الدفاعات بعد حرب يونيو، كما ساهم في تخطيط وإدارة الأعمال القتالية في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن بصماته المؤثرة ظهرت في التخطيط للحرب من خلال الخطة «جرانيت 2» المعدلة، وتحدى نظرية الأمن الإسرائيلي.

وقاد المشير محمد عبدالغني الجمسي، المفاوضات العسكرية لفض الاشتباك الأول واتفاقية فض الاشتباك الثاني، ثم عين رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق سعد الشاذلي، ثم وزيرا للحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

وحصل المشير محمد عبدالغني الجمسي، على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين، وسجل التاريخ العسكري بأحرف من نور كأحد أبرز القادة العسكريين في العصر الحديث.

المشير محمد علي فهمي.. أول قائد لقوات الدفاع الجوي

أما الفيلم الثاني؛ فكان للمشير فخري محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي قاد رجاله في بناء حائط الصواريخ، الذي دمر المئات من الطائرة المعادية، وتحييد سلاح الجو الإسرائيلي خلال فترة الحرب، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعين مستشارا لرئيس الجمهورية، ثم رقي لرتبة الفريق أول، ثم رتبة المشير الفخرية، كما حصل على وسام نجمة الشرف العسكرية ووشاح النيل.

الفريق أول فؤاد ذكري.. أمر بتدمير المدمرة إيلات

ثالث الأفلام القصيرة، كان للفريق أول فؤاد ذكري، قائد القوات البحرية وقت الحرب، الذي أعاد بناء القوات البحرية وخطط لأروع إنجازاتها في معارك الاستنزاف وأكتوبر، وأمر بضرب وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، كما قاد القوات البحرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقطع خطوط الإمداد عن العدو وغلق مضيق باب المندب ما كان له أعظم الأثر في نصر أكتوبر المجيد.

وكانت القوات المسلحة قد نشرت أفلاما قصيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الحرب، وللمشير أحمد إسماعيل علي، وزير الحربية وقت الحرب، والفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس.