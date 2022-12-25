بدء التصويت في انتخابات المجالس البلدية العمانية

بدأ الناخبون العُمانيون اليوم، التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «أنتخب»، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

عدد المصوتين في الانتخابات العمانية

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أنّ الناخبين العُمانيين البالغ عددهم 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة عبر تطبيق «أنتخب» لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 696 مرشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 مُمثلًا لهم، مضيفة أنّ انتخابات المجالس البلدية تجرى لأول مرة عبر تطبيق «أنتخب» الذي أطلقته وزارة الداخلية العمانية، ويُعدُّ نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.

الاقتراع عبر تطبيق «أنتخب»

يذكر أنّ الفترة الثالثة (2023/ 2026) من انتخابات المجالس البلدية لتتم عملية الاقتراع فيها من خلال تطبيق «أنتخب»، الذي يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية بسهولة ويسر.

أخذ الاحتياطات للانتخابات بكل سرية

وصُمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب NFC واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخاببي، ويتولى التطبيق قراءة البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف NFC مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح الراغب في التصويت له.