وفد من سلطنة عمان يزور البورصة المصرية لبحث آليات التعاون بين الجانبين

في خطوة جديدة لتعزيز آليات التعاون المشترك بين أسواق المال العربية، استقبل رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وفدًا من سلطنة عُمان، اليوم، يضم قيادات بورصة مسقط، برئاسة محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس الادارة، وهيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي، في إطار تعزيز التعاون المشترك لاسيما تطوير القدرات البشرية التكنولوجية بما ينعكس إيجابا على كفاءة عمل أسواق المال بالبلدين.

واستهل أعضاء الوفد زيارتهم للقاهرة بافتتاح جلسة التداول، وخلال كلمته رحب الدكاني بأعضاء وفد بورصة مسقط موضحا قوة العلاقات التي تربط بين الشعبين وإدارة البورصتين سوف تنعكس على الاجتماعات التي ينتظر عقدها خلال يومي الزيارة.

الإدراج المزدوج بين الشركات في البورصتين

كما أكد رئيس البورصة المصرية ترحيبه بكافة أوجه التعاون المقترحة على كل المستويات مع الجانب العُماني وأيضا التعاون آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات وخصوصا تلك المتعلقة بالإدراج المزدوج بين الشركات المدرجة في البورصتين ووسائل وقنوات تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وكذلك الآليات الفنية والتقنية التي من شأنها تسهيل هذا التعاون بما يشجع على زيادة حركة الاستثمارات بين البورصتين.

الدكاني: نسعى لتشجيع الاستثمارات البينية

وثّمن محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، مستوى وقوة العلاقات بين السلطنة ومصر التي وصفها بالعلاقات الممتدة والقديمة.

وأشاد خلال كلمته بدور البورصة المصرية التاريخي في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك الإنجازات المحققة والتي تستحق الوقوف عليها والتعلم منها، وأوضح العارضي أن الزيارة تستهدف بحث سبل التعاون بين بورصة مسقط والبورصة المصرية خصوصا مع التوجهات العالمية في ربط البورصات والتطور التقني الذي ألغى الحدود الجغرافية في عالم المال والاستثمار.

وفي نفس السياق، أثنى هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط على العلاقات الثنائية القوية التي تربط البورصتين والتي استمرت لعقود وكثير من أعمالنا هي نماذج مطبقة في البورصة المصرية ونعمل على تبادل الخبرات المستمر بين المؤسستين للمساندة في تطوير أعمالهما، مشيرا إلى أن التعاون التقني يعد من أهم محاور اللقاء حيث سيتم بحث آليات التطوير لخدمة البورصتين وكذلك تسهيل استيراد وتصدير التقنيات المالية، مؤكدا أهمية التناغم بين الجهات والهيئات التنظيمية في السوقين لتعزيز حركة الاستثمارات البينية.

استعراض نماذج عمل مختلف القطاعات الفنية بالبورصة

وتشهد الزيارة تقديم فرق العمل في البورصة المصرية عددا من العروض التقديمية تتضمن استعراض أنظمة ونماذج عمل مختلف القطاعات الفنية بالبورصة المصرية، وتعريف ممثلي وقيادات بورصة مسقط، بكافة المنتجات والآليات الجديدة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية على مدار السنوات الماضية لرفع كفاءة وتنافسية سوق المال المصري.

واستكمالا لجهود المساندة والتعاون، رتبت إدارة البورصة عددا من اللقاءات والاجتماعات لوفد سلطنة عُمان تبدأ بلقاء الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث التطورات التشريعية والقانونية المستجدة في قطاع رأس المال في كلا البلدين الشقيقين، واستعراض الأطر الكفيلة باستفادة كلا الجانبين من البيئة التشريعية لقطاع رأس المال فيهما من أجل رفع القدرة التنافسية للقطاع في كلا الجانبين ورفع مساهمتهما في خطط التنمية الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية وكذلك زيادة قدرتهما التنافسية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال هذا القطاع الحيوي.

وعلى مدار يومي الزيارة ينتظر أن يجتمع أعضاء وفد بورصة مسقط بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية إلى جانب لقاءات ثنائية مع محافظ البنك المركزي كما تشهد الزيارة اللقاء مع الفريق التنفيذي لبورصة السلع المصرية وكذلك شركة مصر لنشر المعلومات وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي.