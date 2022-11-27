سفارة مصر في عمان تحتفل بـ50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

نظمت سفارة مصر في مسقط، احتفالية ثقافية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وعمان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمانية، وتحت رعاية وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي.

50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وعمان

وذكرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حضر الاحتفالية، على هامش زيارته إلى سلطنة عمان، للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.

استعراض العلاقات التاريخية

واستعرض سفير مصر لدى سلطنة عمان، خالد راضي، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، مسيرة العلاقات التاريخية وتطورها بين البلدين الشقيقين، وجهود تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، والتي توجت بزيارة رئيس الجمهورية إلى مسقط خلال شهر يونيو الماضي.

من جانبه، أكد الشيخ خليفة الحارثي، في كلمته، عمق الروابط بين البلدين، والتفاهم والتنسيق المستمر بينهما، وتوافق مواقفهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

احتفال كبير

وشمل برنامج الاحتفال، معرضا فنيا للوحات للفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، والذي يضم أعمالا تعكس جانبا من تداخل الثقافات بين البلدين، إضافة إلى حفل غنائي للفنان العماني محمد المنجي، والفنانة المصرية نسمة محجوب.