محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات التنموية في كفر صقر

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشروعات الجاري تنفيذها في كفر صقر مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر لمعرفة نسب تنفيذ أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ المشروع وإزالة المعوقات

شدد محافظ الشرقية على بدضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.

أعمال مشروعات تنموية وخدمية

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية خلال عام 2022. وذلك على النحو التالي .

ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن في انهاء طلباتهم والتنقل لقضاء مصالحهم إنشاء مبني مجمع الخدمات مجلس المدينة - مرحله أولى بنسبه تنفيذ 100٪ بتكلفة 8.5 مليون جنيه واستكمال أعمال مبني مجمع خدمات مجلس المدينة - مرحله ثانية بتكلفة 12.5 مليون جنيه وإنشاء محطه مياه تليجه بنسبه تنفيذ 80٪ بتكلفة 60 مليون جنيه..

ولتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.. جارى إنشاء مدرسه الهجارسة الثانوية بنسبة تنفيذ 40٪ بتكلفة 6.3٪ وإنشاء دار حضانه الهجارسة بتكلفة 5٪ بتكلفه 2.9٪ لتحسين العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب.

وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى أمام المواطنين والزائرين..أوضح رئيس المركز أنه جارى رفع كفاءه ورصف طريق كفرصقر / الحوامده بنسبه تنفيذ 80٪ وبتكلفة 20 مليون جنيه ورصف كفاءة طريق القضاه من كوبرى العزازية والقضاه وطريق ابو السعود بنسبه تنفيذ 25٪ بتكلفة 16 مليون جنيه إستكمال توريد وتركيب أعمده الإناره بمدخل المدينة والطريق الدائرى بنسبه تنفيذ 90٪ وبتكلفة 612 الف جنيه.

وخلال عام ٢٠٢٢ ولإعادة الانضباط بشوارع وميادين المركز.. شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات متنوعة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامه والميادين

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 166 محضر إشغال طريق ضد أصحاب المحال التجاريه والباعه الجائلين وتم إزالة 31 حاله إشغال في حملات مكبره لرفع الاشغالات وإزالة 154 اعلان مخالف وتحرير 13 محضر ضد أصحاب محال تجارية وغلق 5 مقاهي و 5 مراكز للدروس الخصوصيه مخالفين للاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحرير 212 محضر ضد الأنشطة التجارية لوجود مخالفات بيئيه، كما تم إزاله 146 حاله تعدي بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5890 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.. تكثف رئاسة المركز جهودها اليومية بشن 3 حملات نظافه علي مدار اليوم لرفع مخلفات القمامة و الأتربة وأسفرت تلك الحملات عن رفع 6908 طن قمامة.