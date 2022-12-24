حصاد 2022.. استكمال مشروعات تبطين الترع ومحطات مياه الشرب بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط خلال عام 2022، طفرة في القطاعات المختلفة استمرارا لمسيرة البناء والتنمية، تم خلالها إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات وتطوير وإحلال وتجديد أخرى، بينها مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإسكان وتبطين الترع والكهرباء والصحة والتربية والتعليم.

تبطين 157 ترعة في أسيوط

وقال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، إنه جار استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي أطوال تم تنفيذها بلغت 308 كيلو مترات، ويجري تنفيذ 551 كيلو مترا، وتستهدف 157 ترعة، والتي سيتم الانتهاء منها في 24 فبراير 2024، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و989 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الري والمحافظة، تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.

وأشار إلى استهداف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو مترا بتكلفة 2.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي الذي بدأ في يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات، موضحا أن تلك الأعمال يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، منوهًا أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

محطات مياه وصرف صحي

وأضاف المحافظ أن أعمال تنفيذ مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والقرى جارية على قدم وساق حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة ووفقًا للاشتراطات الفنية.

وشهد عام 2022 استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 67 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية بها، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم بطاقة استيعابية 29 ألف متر مكعب في اليوم مرحلة أولى، و55 ألف متر مكعب في اليوم مرحلة ثانية، بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو «قرض أسباني»، وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

ولفت «سعد» إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة منفلوط بطاقة 38 ألف متر مكعب، ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى بتكلفة 460 مليون جنيه، ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

كما تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط بتكلفة 620 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر مكعب في اليوم، ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية، ويتكون من 5 طلمبات رفع، ويضم المشروع 4 محطات (رفع ، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط).

مشروع صرف صحي أبنوب والفتح

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تم تشغيله تجريبيا بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، ليخدم مراكز أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والقرى التابعة لها.

ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كيلو مترا وخطوط طرد بأطوال 27 كيلو مترا، و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لخدمة 650 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة، حيث يجري إنشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بالطوابية، بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، بطاقة 800 لتر في الثانية لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما.

كما يتم تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه، لخدمة مدينة أسيوط بالكامل و5 قرى بمركز أسيوط، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 550 ألف نسمة.

وحدة معالجة ثلاثية

وأضاف أنه يجري تنفيذ وحدة معالجة ثلاثية وخط سيب نهائي بقرية الزرابي بمركز أبو تيج، ليخدم المشروع مركز ومدينة أبو تيج بتكلفة 70 مليون جنيه وعدد المستفيدين 150 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية «الصفا» بمركز أسيوط، بتكلفة 180 مليون جنيه، وبطاقة 18 ألف متر مكعب في اليوم.

ويتكون المشروع من 4 محطات رفع رئيسية، بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل، فضلاً عن مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، ويجري تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه، وبطاقة 28 ألف متر مكعب باليوم ليخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل بطاقة قدرها 28 ألف متر مكعب، ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاة ومحطة رفع الغابة الشجرية بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كيلو مترا.

توسعات محطة صرف الزرابي

كما تم تنفيذ مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي في أبو تيج بتكلفة 330 مليون جنيه، ضمن مشروعات تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببني غالب وتوابعها، بتكلفة 960 مليون جنيه، والتي تقام على مساحة 27 فدانا لخدمة 500 ألف نسمة تقريبا بعدد 14 قرية وتابع بقرى شمال مركز أسيوط.

مشروع صرف صحي مركز الفتح

وأضاف، إنه جار إنشاء مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح الذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدانا بطاقة إنتاجية 20 إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم، و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح، ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

يأتي ذلك بالإضافة لمشروع صرف صحي شمال غرب ديروط «دشلوط» بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه، لخدمة قرى شمال غرب ديروط، ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدانا، بطاقة إنتاجية 20 إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم، ويخدم 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط، ويستفيد منه 350 ألف نسمة.

مشروع صرف صحي قرية شطب

وأشار المحافظ إلى إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط، على مساحة 7 أفدنة، وبلغت نسبة تنفيذها 100% بتكلفة 360 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وقرى مركز البداري.