ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يوثق مشروعات الهوية البصرية «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ختام فعاليات الدورة الـ15 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير».

وقالت الدكتورة أسماء النواوي القوميسير العام للملتقى: «سعيدة أنني قوميسير الملتقى، وحاولت أطوع كل شيء للفنان حتى نحصل على أعمال من وحي الأقصر، لأن هذا العام في الملتقى بعد 15 دورة يكون فيها شعار وتيمة للملتقى وهي الأقصر بعيون الفن».

توثيق مشروعات الهوية البصرية في الأقصر

وقال محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر: «هذه الدورة من ملتقى الأقصر للتصوير وثقت مشروعات مهمة شهدتها محافظة الأقصر، منها مشروعات الهوية البصرية والتطوير والترميم الأخيرة للحفاظ على التراث وبعض مشروعات إزالة تعديات المباني على المناطق الأثرية وما قبل، وكل ذلك بيد الفنانين المصريين، ومعنا مشاركين من دول عربية وأوروبية وآسيوية».

نظرة تسويقية للسياحة المصرية

ومن جهته، قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية: «لدي اهتمام بالطابع التسويقي للمنتج الثقافي، وبما أن الحدث يحصل في الأقصر، فإنها مسألة تحتاج إلى أكثر من نظرة، النظرة التسويقية الأولى هي السياحة في المقام الأول، والدولة المصرية متقدمة جدا في الثقافة والحضارة، وهذه الخلطة تستوجب علينا وضع سؤال مهم جدا في بداية تولي مسؤولية الصندوق، وهو الشعار الذي نقدم الدورة في إطاره، إضافة إلى وجود أهداف الدورة والمؤشرات، وطرحت هذه التساؤل على اللجنة العليا وتلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية».