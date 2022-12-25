خبير أمن معلومات لقناة القاهرة الإخبارية: ميزة «متابعي تويتر» ستكشف الحسابات الوهمية

قال رائد سمور، خبير أمن المعلومات، إنّ الميزة الجديدة التي أطلقها موقع التغريدات القصيرة تويتر لمعرفة عدد متابعي التغريدات، تتصف بـ«المكر والدهاء» من جانب إيلون ماسك، مالك تويتر، متابعا: «جاء ماسك إلى تويتر وشعار (الحرب على الوهمية)، وبالتالي عدد المتابعين لا يؤثر على انتشار التغريدة، حتى وإن كانت هناك حسابات وهمية، فالخاصية الجديدة ستظهر العدد الحقيقي لمشاهدي المحتوى».

وأضاف سمور، في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، من عمان، صباح اليوم، أنّه إذا كان حساب الفرد على تويتر مقيّدا، فإنّ ذلك يؤثر على المحتوى الذي يتم نشره، وإذا كانت التويتة تصل إلى أعداد كبيرة ومن ثم أصبحت تصل إلى أعداد أصغر، يدل ذلك على أنّ الحساب مقيّدا وعليه عقوبة.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنّ الجيوش الإلكترونية وآليات عملها تُكشف من خلال هذه الخاصية، لأن الريتويت لا يؤدي بالضرورة إلى انتشار المحتوى.