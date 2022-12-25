الأطفال مرضى السرطان يزينون شجرة الكريسماس مع شباب الكنيسة الإنجيلية بالأقصر

حرصت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية تزامنًا مع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية من المستشفى، حيث شارك الأطفال المرضى داخل «شفاء الأورمان» لعلاج أمراض السرطان بالأقصر لتزيين شجرة الكريسماس، بالإضافة إلى تعليق الزينة داخل المستشفى احتفالا بالعام الجديد.

شجرة الكريسماس بمستشفى شفاء الأورمان

وشارك عدد من شباب الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، أطفال مستشفى شفاء الأورمان في خلق جو من المتعة والسعادة، وفي تزيين شجرة الكريسماس بمدخل المستشفى، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، كما حرصوا على توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.

من جانبه قدم الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الأورمان، الشكر لشباب الكنيسة وحرصهم على مشاركة الأطفال فرحتهم وإسعادهم والرفع من معنوياتهم.

احتفالات الكريسماس مع الأطفال المرضى

من جانبه وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى خلال احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسيًا، كما وجه المدير التنفيذي التهنئة لأطفال شفاء الأورمان بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.