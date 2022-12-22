ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته بمشاركة 25 تشكيليا

افتتح الدكتور هاني أبوالحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، معرض نتاج ملتقى الأقصر الدولي الخامس عشر للتصوير، الذي يقام تحت شعار «الأقصر بعيون الفن»، الذي استمرت فعالياته في الفترة من 8 إلى 22 ديسمبر الجاري.

شهد حفل الافتتاح عبدالقادر حجازي نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، الدكتورة صفية القباني رىيسة نقابة الفنانين التشكيليين، والدكتورة أسماء النواوي ونخبة من الفنانين التشكيليين.

ويضم المعرض، نحو 40 عملا فنيا لفنانين من مصر وخارجها، وهم أحمد علام - مصر، افيجيت موخرجي- الهند، امل نصر - مصر، تينانين خارخلوري- جورجيا ، جمال عبدالرحيم - البحرين، سلوى العايدي - تونس، سوقية مامالادازي- جورجيا، مجدي عبد العزيز - مصر، محمد الكناني- العراق، محمد حمدي - مصر، محمد دسوقي- مصر، محمد نبيل- مصر ، مصطفى ربيع- مصر، معنى ياؤد- مصر، نجاة الذهبي- تونس، نيفين الرفاعي- مصر، وليد نايف- مصر، ويشارك كل منهم بعملين في المعرض.

كما يشارك في المعرض، 8 فنانين من الورشة، وهم الحاصلون على جوائز سابقا من صالون الشباب، إسلام سيف النصر، بسنت داوود، حنان رمضان، رحاب ياسر، زياد فاوي، سارة خير، عائشة نور، محمد الجنايني.