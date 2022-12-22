رئيس صندوق التنمية الثقافية بملتقى الأقصر الدولي: نهدف لدعم ريادة مصر

قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، يعد واحدا من أهم الأنشطة التي ينفذها صندوق التنمية الثقافية، باعتباره منصة للتواصل بين روافد الحركة التشكيلية في مصر والمنطقة العربية والعالم، ويساهم في مد جسور التفاهم بين أجيال من الفنانين، ويعزز الحركة الفنية، عبر إتاحة الفرصة للمشاركين فيه، للاطلاع على تجارب مختلفة تثري مسيرتهم الفنية، وتطلق طاقاتهم الإبداعية.

أضاف «أبو الحسن» خلال حفل ختام الملتقى الدولي: لم يكن اختيار الأقصر لإقامة الملتقى من قبيل المصادفة، إنما كان تأكيدًا على واحد من أهدافه الأساسية، وهي التواصل بين الأجيال، بين القديم والحديث والمعاصر، مستمدا جذور التصوير من حضارة الأجداد، ليستكمل الأبناء مسيرة الفن والإبداع.

وتحمل هذه الدورة، شعار «الأقصر بعيون الفن»، لتساهم في خطة الدولة في التسويق السياحي لحضارتها وثقافتها بريشة فنانين يوثقون معالم المدينة بالألوان.

‏كما تأتي هذه الدورة، بالتزامن مع اهتمام صندوق التنمية الثقافية، بدعم الريادة الثقافية للدولة المصرية، واستثمار ما ينتجه في قطاع الصناعات الإبداعية، ما يحتم علينا وضع خطط تثري الملتقى، وتستثمر منتجه الإبداعي، وهو ما يجري العمل عليه حاليا، وسنعلن خطتنا في هذا الأمر قريبا جدا، الأمر الذي سينعكس على مسيرة الملتقي، سواء في إدارته أو استثمار مخرجاته.

‏وأكد: ولم تكن الدورة الخامسة عشرة، لتخرج بهذا الشكل المشرف إلا بدعم من شركاء النجاح، متوجها بالشكر إلى محافظة الأقصر وعلى رأسها المحافظ المستشار مصطفى ألهم، على ما تقدمه من دعم لوجيستي لإنجاح هذا المحفل الفني المهم، وإلى طلبة وأساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لمشاركتهم الفعالة في هذا الملتقى.