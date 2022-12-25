ضبط شخص نصب على المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة» في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من تحديد منتحل صفة (مسئول بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بعد تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفته الشخصية والوظيفية للنصب على (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات .. أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية").. وذلك حال تواجده بمحل سكنه ، وعُثر بحوزته على (سيارة " مستأجرة" - بطاقة رقم قومى مقلده بإسم وصورة المتهم مدون بها " صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - ٥ هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية) ، وجميعها يتم إستخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلا صفة المبلغ ، وأقر بإرتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتان سكنيتان لها ولنجلها مستعيناً بزوجته (ربة منزل - مقيمه بذات العنوان) .

أمكن ضبط زوجة المتهم ، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.