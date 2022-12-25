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ضبط شخص نصب على المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة» في المقطم

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من تحديد منتحل صفة (مسئول بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بعد تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفته الشخصية والوظيفية للنصب على (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات .. أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية").. وذلك حال  تواجده بمحل سكنه ، وعُثر بحوزته على (سيارة " مستأجرة"  - بطاقة رقم قومى مقلده بإسم وصورة المتهم مدون بها " صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - ٥ هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية) ، وجميعها يتم إستخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلا صفة المبلغ ، وأقر  بإرتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتان سكنيتان لها ولنجلها مستعيناً بزوجته (ربة منزل - مقيمه بذات العنوان) .

أمكن ضبط زوجة المتهم ، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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