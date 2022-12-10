«حماة الوطن»: الدولة وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينيها خلال السنوات الماضية

قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبير لملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية ووضعته نصب عينيها.

استضافة مصر للاجئين العرب

وأوضح العوضي، خلال كلمته بالصالون الثقافي الذي نظمه الحزب بمقر الأمانة المركزية في منطقة التجمع الخامس، أن استضافة مصر للاجئين العرب الذين تعرضت دولهم لأزمات وحروب دفعتهم إلى الفرار من بلادهم خير دليل على تبنيها لملف حقوق الإنسان نيابة عن المنطقة بأكملها.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن في حديثه عن ملف حقوق الإنسان بمصر: «إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد تؤكد أن الدولة تضع حقوق مواطنيها نصب عينيها إذ مرت البلاد بحالة من الانفلات الأمني إبان حكم جماعة الإخوان وكان لا بد من توسيع صلاحيات أجهزة الدولة لإنهاء حالة الفوضى والقضاء على الإرهاب وباستعادة الدولة لهيبتها وإحكام قبضتها الأمنية تم إلغاء حالة الطوارئ، ما يؤكد صدق نويا الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي».

عودة القاهرة لمكانتها المستحقة

وتطرق نائب رئيس حزب حماة الوطن للحديث عن قمة المناخ، قائلا إن الحضور الدولي الذي شهدته القمة خلال فعالياتها يؤكد تجاوب العالم مع الدولة المصرية في رأيها العالمي والإقليمي وشهادة بعودة القاهرة لمكانتها المستحقة.