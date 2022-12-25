شرطة البيئة تضبط 12 قضية في 3 محافظات خلال 24 ساعة

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية) أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية، خلال 24 ساعة على النحو التالى :-

فى مجال حماية البئية الأعلاف الحيوانية الصحة العامةضبط (2 مصنع بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية (بإجمالى مضبوطات بلغت (104,3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمعطرات ومنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول- 34,1 طن مواد خام ومنتج نهائى لدهانات مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات منسوبة لإحدى الشركات الوهمية).

المواد الغذائيةضبط (3 مصانع ومخزن وجميعهم بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية – 2مصنع وثلاجة وجميعهم بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة).. بإجمالى مضبوطات بلغت (33,45 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة – 76800 عبوة منتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة – 12100 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر وجميعها منسوب إنتاجها لشركات وهمية -9,350 طن لحوم ودواجن - 22,200 طن مواد غذائية وجميعها بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

التفتيش البيئىضبط عدد ( 3 منشأت طبية بنطاق محافظة الجيزة) .. لوجود مخالفات (عدم وجود فصل للمخلفات الخطرة من المنبع عن المخلفات الصلبة – عدم مطابقة غرفة تخزين المخلفات الخطرة للإشتراطات – عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط – عدم وجود سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – عدم وجود ترخيص تداول للمواد والنفايات الطبية الخطرة – عدم وجود سجل المواد المخلفات الخطرة – عدم مطابقة سجلات المخلفات الخطرة للواقع – عدم وجود إيصالات تسليم المخلفات الخطرة).