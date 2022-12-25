خفر السواحل الياباني يعلن مغادرة سفينتين صينيتين المياه الإقليمية

أعلن خفر السواحل الياباني، أن سفينتين حكوميتين صينيتين اللتين دخلتا الخميس الماضي المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي قد غادرتا صباح اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن السفينتين أبحرتا في المياه قبالة محافظة «أوكيناوا» اليابانية لمدة 72 ساعة و45 دقيقة، مشيرة إلى أن هذا يعد أطول اختراق من نوعه منذ أن اشترت الحكومة اليابانية بعض جزر أرخبيل سينكاكو من مالك ياباني خاص في عام 2012 .

دخول المياه الإقليمية

وقال مسؤولو خفر السواحل الياباني إن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة «تايشو» بعد وقت قصير من الساعة (9:30) صباحا يوم الخميس الماضي، مضيفين أن السفينتين كانتا تتبعا على ما يبدو حركة قارب صيد ياباني ثم جرى استبدالهما بسفينتين صينيتين أخريين صباح الجمعة.

الاقتراب من جزر اليابان

وأوضحوا أن السفينتين غادرا المياه بحلول الساعة 10:20 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان، في الوقت الذي غادر فيه قارب الصيد الياباني المنطقة تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تسيطر على جزر «سينكاكو»، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان، وتطالب الصين وتايوان بها.