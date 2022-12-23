اليابان تحتج على تدريبات للجيش الكوري الجنوبي قرب جزر متنازع عليها

قدمت اليابان احتجاجًا رسميا إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على إجراء سيول تدريبات عسكرية بحرية قرب جزيرتين صغيرتين متنازع عليهما بين الجانبين في بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة الخارجية اليابانية، أن المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية في ، فوناكوشي تاكيهيرو، أكد للوزير المفوض في سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، كيم يونج جيل، أن التدريبات التي أُجريت يوم الخميس «غير مقبولة تمامًا» ومؤسفة للغاية.

وأكد فوناكوشي، أن الجزر الصغيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية، في ضوء الحقائق التاريخية، واستنادا إلى القانون الدولي.

كانت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، ذكرت في وقت سابق من اليوم أن كوريا الجنوبية أجرت «تدريبات عسكرية منتظمة» في المياه، لتعزيز الدفاع عن الجزر التي تسيطر عليها، وتحمل اسم دوكدو في كوريا الجنوبية، وتاكيشيما في اليابان.

وأشارت الوكالة إلى أن التدريبات جاءت في أعقاب تجدد المطالبات اليابانية بإحقيتها في السيادة على جزر البحر الشرقي، ضمن استراتيجية الأمن القومي للحكومة اليابانية، التي جرى تعديلها قبل أسبوع.