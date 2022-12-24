مصرع 13 شخصا وإصابة 80 آخرين بسبب ثلوج اليابان (فيديو)

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، أنَّ تساقط الثلوج الكثيف في الفترة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى، تسبب في مصرع 13 شخصًا وإصابة أكثر من 80 آخرين، وتركت أكثر من 10 آلاف منزل دون كهرباء، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تحذيرات من تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترًا

ومن جهتها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من أنَّ العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان، قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترًا.

فيما قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، اليوم، إنَّ أكثر من 30 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة، كما أصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.

JAPÓN



Fuertes nevadas dejan cientos de vehículos atrapados en Japón

En algunas prefecturas se reportaron atascos en tramos de carretera de más de 30 kilómetros y hasta dos metros de nieve.

Las fuertes nevadas en la prefectura de Niigata, al noroeste de Tokio pic.twitter.com/Tx6ZtmGigj — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) December 21, 2022

تعطل خدمات القطارات والطائرات في اليابان

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنَّ تساقط الثلوج تسبب في تعطل خدمات القطارات والطائرات في شمال اليابان، إضافة إلى تعرض بعض الأجزاء في المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور، مضيفة أنَّه تمّ إلغاء عدد من الرحلات الجوية، حيث إن شركة الخطوط الجوية ألغت 14 رحلة جوية من وإلى مطاري «نييجاتا» و«كوماتسو» ومطارات أخرى.

ودعت شركات الطيران المسافرين إلى تفقد آخر التحديثات على المواقع الإلكترونية للشركات تحسبًا لأي إجراء بشأن إلغاء المزيد من الرحلات.