كوريا الشمالية: طموحات اليابان بتطوير قدراتها العسكرية تهدد الأمن

انتقدت كوريا الشمالية استراتيجية اليابان الأمنية الجديدة، وقالت السلطات في «بيونج يانج»، إن طموحات «طوكيو» بتطوير قدراتها العسكرية تهدد الأمن في شرق آسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت «المراجعة الأخيرة للاستراتيجية الأمنية» لليابان، تضمَّنت القدرة على المواجهة، وهو ما يسمح لـ«طوكيو» بشن هجوم مضاد في حالة تعرضها لهجوم من «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، قالت المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن «طوكيو» بحاجة إلى التشاور عن كثب مع «سول» أو الحصول على موافقتها بشأن القضايا المتعلقة بالأمن في شبه الجزيرة الكورية.

«كيم يو جونج» تنتقد المشككين في إحراز الشمال تقدم في تطوير قمر صناعي

كما انتقدت أصدرت «كيم يو جونج» نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب «العمال الكوري» الحاكم، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون» في بيان، المشككين في تأكيد «بيونج يانج» على إحراز تقدم كبير في تطوير قمر صناعي وصواريخ باليستية طويلة المدى، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت «واشنطن»، دانت في وقت سابق، إطلاق «بيونج يانج»صاروخين بالستيين، باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» ووصفت الخطوة بالتهديد للمنطقة.

«واشنطن» تجدد عرضها للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات

وجددت الولايات المتحدة الامريكية، عرضها للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن التجربة تنتهك عدة قرارات لـ«مجلس الأمن الدولي».

وأكد برايس، صرامة التزام «واشنطن» بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لما ذكرته شؤبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..