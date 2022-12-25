الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 8 إرهابيين في 5 محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثمانية إرهابيين في 5 محافظات.

معلومات مهمة قبل القبض على المطلوبين

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه «استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار والفرقة السابعة والعاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه».

كمائن تلاحق مطلوبين

وأوضحت أن الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة «4 إرهاب» في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح و هيت والمحمودية والرمادي والمدينة، مضيفة أنه «تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً».