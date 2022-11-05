وكالة الأنباء العراقية: اندلاع حريق في محلات تجارية بمحافظة «النجف»

اندلع حريق داخل محلات تجارية في محافظة «النجف» وسط البلاد، وقالت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فرق الدفاع المدني العراقية، تكافح الحريق المندلع في منطقة المدينة المائية.

الدفاع المدني يطلب المساعدة من المحافظات المجاورة لمكافحة الحريق

واستنفرت فرق الدفاع المدني العراقية، جهودها لاخماد الحريق المندلع في المحلات التجارية في محافظة «النجف»، فيما أشارت قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى اتساع حريق المدينة المائية.

وأضافت «السومرية»، ان الدفاع المدني طلب المساعدة من المحافظات المجاورة، فيما قال مصدر أمني عراقي، للقناة الإخبارية، إن الحريق اتسع ليشمل احتراق مجمعات كبيرة تحتوي على ملابس وعطور.