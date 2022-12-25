تفاصيل دراسة علمية لاستخراج الهيدروجين الأخضر من الطحالب «فيديو»

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل دراسة علمية لاستخراج الهيدروجين الأخضر من الطحالب، موضحة أن «الهيدروجين الأخضر أحدث طفرة كبيرة في إنتاج الطاقة، لأنها مرتبطة بالمناخ، ولدينا دول صناعية كبرى تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، من أجل استخدامه في الصناعات، وهو ما كان يؤدي إلى التلوث».

استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلل المياه

وأضافت مدير المركز خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مؤخرا، ظهرت استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلل المياه، وبالتالي تم افتتاح مصنع بالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27، حيث ينتج الهيدروجين عن طريق فصل جزيئات الأكسجين والهيدروجين».

إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطحالب بـ«التخمر»

وتابعت مدير المركز «أما نحن، فقمنا بإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطحالب، وهناك طريقتان لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأولى كيميائية وطريقة بيولوجية، الكيميائية موجودة في مصر بكثرة في منطقة العين السخنة دون أي انبعاث كربوني، وبالنسبة للطحالب فإننا ننتج منها الهيدروجين الأخضر عن طريق عملية التخمر، حيث نجفف الطحالب ونقوم بعمل عملية التخمر».

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد، «بالنسبة لمصدر الفكرة، فلدينا الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا السابق الذي يعتبر أول مدرسة لإنتاج البيوديزل، وبدأنا البيوهيدروجين عن طريق التعاون البحثي بين الجامعات وكان مجرد بروتوكول ولكن وفقنا فيه جدا، والميزة الأولى للمشروع هو التكلفة كما أننا لن نكون في حاجة إلى مصدر للمياه الذي يستخدم للشرب، لكن يمكننا استخدام مياه الصرف الصحي وبالتالي فإننا سنستفيد بماء ملوث مع طحالب لإنتاج الهيدروجين».