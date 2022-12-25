رئيس الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس: نعتز بالعلاقات القوية بين الكنيستين

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمقر صلاة قداس العيد وذلك بمقر كاتدرائية الروم بالحمزاوي.

قدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أكد على أواصر الأخوة بين الكنيستين، قائلا: «سعداء بمقابلة غبطتكم إذ نعتز بالعلاقات القوية التي تربطنا سويًا على مستوى كنائسنا في العالم وليس مصر فقط».

من جهته، قال بطريرك الروم الأرثوذكس: تقدم الكنيسة الأسقفية مساهمة قوية في علوم اللاهوت من خلال جامعاتها والتي يدرس بها عدد من البطاركة الروم، مشيرًا إلى دور الكنيسة الأسقفية في الخدمة بشمال إفريقيا والدعم الذى تقدمة لكنيسة الروم الأرثوذكس.