مجلس الشيوخ يوافق على موارد صندوق مصر الرقمية

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد صندوق مصر الرقمية.

موارد صندوق مصر الرقمية

ووفقا لنص المادة، تتكون موارد الصندوق ما يأتي:

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

حقوق الملكية الفكرية

3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5. عائد استثمار أموال الصندوق.

6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.