وكيل «اتصالات الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: إلغاء بند الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

كشفت النائبة راندا مصطفى، وكيل أول لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ، على إلغاء بند فرض 100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية «أون لاين»، قائلة إن الجلسة شهدت حوارا كبيرا على بند فرض الرسوم، رغم أنها رسوم ليست بالكبيرة، واصفة هذه المناقشات، بأنها كنت بمثابة «أوركسترا ديمقراطي».

نواب البرلمان دائما في صف الشعب

أضافت «مصطفى»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن نواب البرلمان دائما في صف الشعب، والمناقشات تضمنت وجود فترة انتقالية لتوطين التكنولوجيا الرقمية من 3 لـ5 سنوات، وتحسين البنية التكنولوجية خاصة في القرى والنجوع، وهذا يستلزم وقت أكبر، مؤكدة أن نواب البرلمان، كانوا في صف الشعب، وبالتالي جرى التصويت على قرار إلغاء هذا البند من القانون.

مشروع صندوق مصر الرقمية ما زال يناقش

أوضحت أن مشروع صندوق مصر الرقمية ما زال يناقش ولم يتم إلغاءه، لكن تم إلغاء بند واحد به، المتعلق بالرسم الإضافي، لافتة إلى أن القانون مكوّن من 17 بندا، متعلق بتكوينه، والجهة التي تشكل الصندوق، وعلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموارد الصندوق.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موارد الصندوق تتمثل في الهبات أو التبرعات أو القروض إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن القانون يعمل على محو الأمية التكنولوجية، ودفع المنظومة التكنولوجية للأمام.