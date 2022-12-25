وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في الجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة «أكاديمية جاجورا إيجيبت»، والكائن مقرها (17 شارع عمر طوسون – شارع أحمد عرابي - المهندسين - محافظة الجيزة)، وتدعي قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، وأن الدراسة بها لمدة عامين، بأقسام التحاليل الطبية - وتكنولوجيا البترول - والخدمات الطبية (معاون تمريض) - والمساحة والخرائط الهندسية - والصحافة والإعلام وإدارة الأعمال - والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات والشبكات - والسياحة الفنادق).

وتبين أن المنشاة تُروج لنفسها بأنها أكاديمية تقدم لدارسيها العديد من المميزات، منها تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة، يقوم بالتدريس بها عدد من مشاهير الإعلام، وتمنح شهادة مُعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، ومُعترف بها من وزارة القوى العاملة، فضلًا عن تأجيل التجنيد للراغبين، وتمنح تدريبات عملية بأكبر المؤسسات والمستشفيات، وإمكانية الاشتراك في النقابات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وخاطب الوزير مُحافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مُخاطبة كل من السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية

ومن جانبه، أكد أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية للتصدي لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.