أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية والتجزئة، اليوم، حيث يسعى كثير من المواطنين لشراء ما يلزمهم بشكل يومي.

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة، جاءت أسعار الخضروات اليوم، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

استقر سعر كيلو البامية عند قيمة تراوحت بين 20 و25 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر الجزر في الأسواق المحلية اليوم بين 8 و10 جنيهات.

سعر القرنبيط اليوم

وتراوح سعر حبة القرنبيط بين 5 و7 جنيهات وفق حجمها، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا، وتراوح سعر الطماطم بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم، وتراوح سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، حيث تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه، وتراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

سعر الفلفل الحار اليوم

فيما تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.