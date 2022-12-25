أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

يسعى الكثير من المواطنين لشراء ما يلزمهم بشكل يومي، كما تلجأ معظم السيدات العاملات لشراء حاجات المنزل على مدار الأسبوع، لذا نقدم لكم أسعار الخضروات في الأسواق.

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في سوق حدائق القبة، جاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

تراوح سعر الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم.

تراوح سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوحت أسعار الجزر في الأسواق المحلية اليوم بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر حبة القرنبيط بين 5 و7 جنيهات وفق حجمها.

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

في سوق العبور جاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد، كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها.