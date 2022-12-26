أسعار الفاكهة اليوم الاثنين.. كيلو البرتقال البلدي بـ6 جنيهات

تواصل أسعار الفاكهة اليوم الاثنين، استقرارها في الأسواق المحلية وكذلك التجزئة ومن بينها سوق العبور، ولم تتغير أسعار الأصناف المختلفة منها سواء موز أو برتقال أو جوافة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

داخل المحلات الشعبية استقرت أسعار الفاكهة، إذ سجل سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم، نحو 6 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 و20 جنيهًا، تراوح سعر الكيلو من الرمان بين 8 و15 جنيهًا

سعر البرتقال في الأسواق الشعبية

وتراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 20 و28 جنيهًا، تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين، فتراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيهات، تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

سعر الجوافة في سوق العبور

تراوح سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات، كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.