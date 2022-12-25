أكثر 10 أغان استمع إليها المصريون في 2022.. أبرزها «لو جاي في رجوع إنساني»

يعد «جوجل» من أشهر محركات البحث العالمية الأكثر استخدامًا وإقبالًا من قبل عدد كبير من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، وذلك نظرًا لسهولة البحث عليه والوصول إلى كل النتائج المطلوبة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحرك البحث وإدخال كلمة البحث ومن ثم ظهور الهدف المراد البحث عنه بكل سهولة، حيث يلقي رواج واسع عن غيره من محركات البحث، لذا يعد من المنصات التي تكون مثبتة على الهواتف المحمولة.

منصة البحث العالمية «جوجل»

وقبل أيام من نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد كشف محرك البحث العالمي «جوجل» عن أكثر الأغاني التي بحث عنها ‏مستخدموه في مصر خلال عام 2022، وتصدر القائمة البحث عن أغاني «الغزالة رايقة، وستو أنا، وأغنية شيماء، وأغنية البخت، ويوماتي ببعت السلامات»، وذلك بالترتيب وفقًا للأغنية الأكثر بحثًا من قبل مستخدمي محرك البحث العالمي «جوجل» في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أكثر 10 أغان استمع إليهم المصريون في 2022، وفقًا لمحرك البحث العالمي جوجل.

10 أغان استمع إليها المصريون في 2022

1- أغنية الغزالة رايقة.

2- أغنية ستو أنا.

3- أغنية شيماء.

4- أغنية البخت.

5- أغنية ويوماتي ببعت السلامات.

6- أغنية عليكي عيون.

7- أغنية أنت الحظ.

8- أغنية وسع وسع.

9- أغنية لو جاي في رجوع إنساني.

10- أغنية وش جابك قلي وش جابك.