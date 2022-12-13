بـ«عليكي عيون ووسع وسع».. أحمد سعد الفنان الأكثر بحثا عبر جوجل في 2022

كشف محرك البحث جوجل عن الفنانين الأكثر بحثا بأغنياتهم خلال عام 2022، من خلال قائمة تضمن 10 أغنيات عربية تم البحث عنها كثيرا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

أغنية «عليكي عيون» في المركز السادس

أوضح تقرير جوجل أن الفنان أحمد سعد هو الفنان الوحيد الذى له أغنيتان فى الأغنيات العشر الأكثر بحثا فى العام الذى اقتربت على الانتهاء حيث جاءت اغنية عليكي عيون فى المركز السادس فحين جاءت اغنية وسع وسع فى المركز الثامن.

أغنية وسع وسع فى المركز الثامن

أغنية "عليكي عيون" للفنان أحمد سعد، حصدت حتى الآن 191 مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمد شافعى، وألحان أحمد سعد، أما أغنية "وسع وسع" حققت مشاهدات 104 ونصف مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام.

يذكر أن أغنيات الفنان أحمد سعد التى طرحها فى عام 2022 حققت نجاحا كبيرا وتربعت لعدة ايام ترند موقع الفيديوهات يويتوب منها اغنيات اليوم الحلو ده الخاصة بفيلم عمهم