أول تحرك برلماني يطالب الحكومة بمخاطبة جوجل لوقف الإساءة لـ «آل البيت»

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات بمخاطبة إدارة جوجل لتعديل الإساءات التي نسبت لآل البيت والصالحين، موضحا أن إدارة جوجل تعمدت إلصاق ألفاظ مسيئة وتحريف اسم مسجد السيدة عائشة والسيدة زينب على موقع البحث العالمي جوجل بإضافة لفظ خارج لا يليق.

اساءة للسيدة عائشة

وأكمل عضو مجلس النواب، أن جوجل تعمد تكرار هذه الأفعال التي تسببت في حالة استياء وسخط كبير لكافة المسلمين للتهكم على المعتقدات الدينية، حيث أضافت جوجل لفظ مسيء بجوار اسم السيدة عائشة النبوية رضي الله عنها.

ويظهر اللفظ عند البحث عن مسجد السيدة عائشة عبر محرك البحث، وهو الأمر الذي أغضب جموع المسلمين الذين يغارون على دينهم، مُدشنين حملات إلكترونية لتعديل الاسم وإزالة اللفظ المسيء، وواقعة السيدة عائشة النبوية ليست الوحيدة، فقد تبع ذلك تغيير اسم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها عبر محرك البحث جوجل، وإضافة لفظ مسيء لها أيضا.

هشام الجاهل يطالب وزارة الاتصال بالتدخل

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية آل البيت من الهجمة الشرسة والتي تمس المعتقدات الدينية، حيث يجب مخاطبة إدارة جوجل لتعديل هذه الإساءات التي نسبت لآل البيت والصالحين ومنع تكرارها.