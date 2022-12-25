قتلوه بسبب «كاب».. والد وأصدقاء ضحية مشاجرة خطوبة قليوب يكشفون التفاصيل

«عايز حق ابني كان سندي وظهري أنا وأخوه»، هكذا بدأ والد عامل لقى مصرعه في مشاجرة مع آخر خلال تواجدهما في حفل خطوبة صديق مشترك بمركز قليوب، حيث أشار الأب ويدعى عبد الله أبو زيد في التحقيقات أمام جهات التحقيق، إلى أنه كان يباشر عمله في يوم الواقعة وتلقى مكالمة هاتفية من نجله الآخر ليخبره بأن شقيقه أُصيب وتم نقله إلى مستشفى قليوب، وعلى الفور توجه إلى هناك، واكتشف أن نجله فارق الحياة نتيجة تعدي المتهم عليه وطعنه بالمطواة إثر جرح نافذ 9 سم.

وأضاف والد المجني عليه لـ«الوطن»، كاشفا تفاصيل الواقعة أن المشاجرة كانت خلال حفل خطوبة بالقرية وأن المتهم ومناصريه قاموا بحجز أصدقاء المجني عليه داخل منزل للانفراد به وأخذوه إلى قطعة أرض زراعية وطعنوه في صدره قائلا «أنا عايز حق ابني اللي اتقتل غدر»، مشيرًا إلى أن جميع أصدقاء نجله أكدوا أنه لم يبدأ التشاجر مع المتهم ومناصريه وهم من حاولوا قتله.

أصدقاء المجني عليه: مشاجرة قليوب كانت بسبب «كاب»

قال أصدقاء المجني عليه، لـ«الوطن»، إن الواقعة بدأت بمشاجرة بين المجني عليه ويدعى سعد عبد الله والشهير بـ«بدورة» وبين شقيق المتهم خلال حفل خطوبة وذلك بسبب «كاب» كان يرتديه أحد الحاضرين في الزفاف وحصلت وصلة هزار بسببه حيث جرى إعطاء الـ«كاب» للمجني عليه «أسعد» للاحتفاظ به وعدم إعطائه لأحد، حيث حاول شقيق المتهم انتزاعه من المجني عليه فرفض ومن هنا بدأت شرارة المشاجرة تفاصيل قتل ضحية خطوبة قليوب.

وتابع أصدقاء المجني عليه: «قررنا مغادرة الفرح وفي طريق مغادرتنا تتبعنا المتهم وشقيقه وأصدقاءه محاولين إحضار الكاب من أسعد وخلال ذلك اندلعت مشاجرة وأمسك المتهم ومناصروه بالمجني عليه وتجمعوا حوله، حيث حاول أحد أصدقاء المجني عليه ويدعى ياسين إفلاته منهم اكتشف أنه أخذ طعنة بالمطواة في صدره وجرى نقله إلى مستشفى قليوب في محاولة لإسعافه ولكنه قد فارق الحياة».

تفاصيل مقتل شاب في حفل خطوبة بقليوب

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل عامل في مشاجرة خلال حفل خطوبة صديقه بقليوب، وجارٍ ملاحقة المتهم وضبطه فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم على ذمة التحقيق، حُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بضبط المتهم والتصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو «أسعد ع»، 19 عاما، عامل، ومقيم رمادة مركز قليوب، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بالتواجد بحفل خطوبة صديق المتوفى بالشارع بناحية رمادة مركز قليوب حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو «حسين م»، 14 عاما، عامل، والمقيم كفر رمادة مرکز قليوب تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بمطواة، ما أدى إلى وفاته کلفت وحدة البحث الجنائي للتحري عن الواقعة وكشف ملابستها، وتقرر حبس المتهم على ذمة التحقيق والأداة المستخدمة وتم تعيين خدمات ملاحظة الحالة الأمنية.

وكشف أحمد داوود، المحامي، لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة السجن بحد أقصي 15 سنة بأنه وفق التحقيقات والمحاضر الرسمية سنه 14 عاما ولم يتخطَ السن القانونية وبذلك سيعاقب كطفل أو حدث أمام المحكمة رغم توافر ركن سبق الإصرار والترصد في الواقعة على أن يتم إيداعه الإصلاحية أو أحد دور الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل.